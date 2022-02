'이 카드로 저 카드 막고' 노래 틀었다고 민주당 항의…SBS PD 방송 하차

라디오 '시사특공대' 진행한 이재익 PD 하차

與 "이재명 떠올릴 수 있는 내용…항의 정당"

[아시아경제 강주희 기자] SBS라디오 '이재익의 시사특공대' 진행자 이재익 SBS PD가 더불어민주당의 항의로 방송해서 하차하게 됐다고 6일 밝혔다. 이 PD는 지난 2020년 6월부터 해당 프로그램을 진행해 왔다.

이 PD는 이날 자신의 블로그를 통해 방송에서 하차하게 된 배경을 직접 밝혔다. 그는 "지난 토요일 저녁에 회사에서 전화가 왔다. 정치권에서 항의가 들어왔다고 하길래, 아차 싶었다"고 했다.

이 PD에 따르면, 민주당 측은 지난 4일 방송에서 선곡된 DJ DOC의 노래 '나 이런 사람이야'의 가사 중 일부를 이 PD 소개한 부분을 문제 삼았다고 한다.

이 PD는 "노래를 듣고 가사 중 일부를 소개했다. '나에게는 관대하고 남에게는 막 대하고 이 카드로 저 카드 막고' 이 부분"이라며 "나에게는 관대하고 남에게는 막 대하는 그런 정치인을 대통령으로 뽑아서는 안 되겠다. 누구라고 이름을 말하면 안 되지만 청취자 여러분 각자 머릿속에 떠오르는 사람들이 있을 것"이라고 언급했다고 전했다.

이어 "제가 의도했던 방향은 '내로남불' 비판이었다. 특정 후보 이름을 언급하거나 힌트를 준 것도 아니고, 내로남불은 제가 평소 방송에서 자주 분개했던 악습이고 네 후보 모두 소리 높여 비판하는 문제이기도 했다"며 "노래를 틀고 선곡의 의미를 자유롭게 해석하라고 청취자들에게 맡기는 것도 수없이 했던 방식"이라고 설명했다.

그는 "주말 사이 민주당 쪽의 항의가 들어왔다. 이재명 후보를 겨냥해 공정하지 못한 방송을 했다는 항의였다. 제 의도와 달리 가사의 메시지가 아닌 '카드'라는 단어에 주목한 분들도 있었다"며 방송 진행자 자리에서 물러나라는 조치를 회사로부터 받았다고 말했다.

이 PD는 "말과 선곡에 문제의 소지가 있다는 점을 미리 살피고 조심하지 못했다. 사과드린다. 죄송하다"고 했다. 다만 "방송하는 사람으로서 작은 바람을 말해본다. 그날 그 노래를 틀었을 때도, 그런 가사를 소개했을 때도 저는 청취자분들이 해석하기 나름이라고 생각했다. 제 생각이 틀렸을까요?"라며 "저는 물러나지만 2022년 민주주의 국가의 방송에서 그 정도 여유와 자유는 보장되기를 바란다"고 당부했다.

이와 관련해 권혁기 민주당 선거대책위원회(선대위) 공보부단장은 7일 여의도 당사에서 브리핑을 통해 "DJ(이 PD)가 방송 중 이재명 후보 실명을 언급하지는 않았지만, 사실상 이 후보라고 인식할 수 있는 내용으로 '대통령으로 뽑으면 안 된다' 이런 표현을 썼다"라며 "방송은 공인이 하는 것인 만큼 특정 후보를 찍어라, 찍지 말라는 것은 선거법에 저촉되는 발언"이라고 지적했다.

그러면서 "선대위가 해당 방송국에 관련 문의와 항의를 하는 것은 정당한 권한"이라면서 "(이 PD에 대한) 조치는 SBS가 한 것이고, 저희가 이래라저래라하지 않았다"고 했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr