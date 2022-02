국민의힘 "11일 대선후보 TV토론 참여…다른 일정 조율"

安 후보 8일 관훈토론 예정

조율 과정에서 11일로 모아져

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘이 오는 11일 대선후보 TV토론에 참여하겠다고 밝혔다.

국민의힘 TV토론 협상단장인 성일종 의원은 6일 입장문을 내고 "윤석열 후보는 다른 일정을 조율하고 11일 토론에 참여하기로 했다"고 전했다.

성 의원은 "실무협상 과정에서 국민의당 안철수 후보 측은 8일 관훈토론이 예정돼 토론 진행을 하루 이틀 정도 늦출 수 있는지를 타진했고 이에 국민의힘은 10일을 수용했다"면서 "이후 다른 당과의 일정 조율 과정에서 11일이 좋다는 의견에 따라 윤 후보는 다른 일정을 조정하고 11일 토론에 참여하기로 했다"고 설명했다

이어 "11일 종편 4사와 보도채널 등 많은 방송사가 참여해 국민 판단의 좋은 기회가 마련되기를 희망한다"고 덧붙였다.

오는 8일로 예정됐던 대선후보 4자 TV토론은 실무협의 과정에서 국민의힘이 토론회 주최 측의 편향성을 문제 삼으면서 사실상 무산된 상황이었다. 나머지 3당이 11일 토론회 개최에 찬성할 경우 지난 3일 이후 두 번째 4자 대선 토론회가 될 전망이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr