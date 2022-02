[아시아경제 공병선 기자] 서울시립대학교는 오는 17일 학생부종합전형 운영 사례 공유 온라인 컨퍼런스를 개최한다고 6일 밝혔다.

전국 고등학교 교사 및 교육청 관계자를 대상으로 진행되는 이번 컨퍼런스에선 올해 수시 모집 학생부종합전형 합격자 전형 자료와 사례를 다각적으로 분석한 결과가 공개된다. 특히 지역균형선발전형과 논술전형 입시 결과도 함께 공개될 예정이다.

행사는 올해 서울시립대 입학전형 결과 공유 및 학생부종합전형 결과분석, 내년도 입학전형 주요사항 안내, 질의응답 순으로 진행된다. 참가를 희망할 경우 오는 11일까지 신청 가능하다.

서울시립대 관계자는 “해마다 대학이 추구하는 입학전형 방향과 운영 사례를 공개하는 컨퍼런스를 열어 대학의 신입생 선발 과정과 고교 현장 간 거리를 좁히고 있다”고 밝혔다.

