'지주사 전환' 포스코, 인사·조직 개편도 가속 페달

[아시아경제 정동훈 기자] 창립 54년만에 지주사 체제로 전환을 결정한 포스코가 신사업을 중심으로 인사·조직 개편을 위한 '경영구조선진화태스크포스(TF)'를 발족했다.

6일 업계에 따르면 경영구조선진화TF는 다음달 2일 포스코홀딩스 출범과 함께 지주사로 전환된다. TF는 향후 지주사가 중추적으로 수행하게 될 미래 신사업 발굴, 사업 및 투자관리, ESG(환경·사회·지배구조) 경영 리딩, 연구개발 등의 기능을 중심으로 ▲경영전략팀 ▲친환경미래소재팀 ▲미래기술연구원 등으로 구성됐다.

TF 내 경영전략팀장에는 전중선 글로벌인프라부문장, 친환경미래소재팀장에는 유병옥 산업가스·수소사업부장이, 미래기술연구원장에는 정창화 신성장부문장이 임명됐다.

포스코는 "지주사 출범을 미래 100년 기업을 위한 중차대한 모멘텀으로 인식하고 지주체제로 신속한 재편에 주력하겠다"고 밝혔다.

포스코는 지난달 28일 오전 서울 강남구 포스코센터에서 임시 주주총회를 열어 물적 분할을 통해 포스코를 지주사인 '포스코홀딩스'와 철강사업회사인 '포스코'로 나누는 안건을 담은 분할계획서를 상정해 원안대로 통과시켰다.

