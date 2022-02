[올림픽]쇼트트랙 이준서, 男1000m 예선 1위 통과

최차위로 시작해 단숨에 2명 추월…조 1위 예선 통과

[아시아경제 김희윤 기자] 한국 남자 쇼트트랙 대표팀 이준서(22·한국체대)가 예선 1위로 쇼트트랙 남자 1000m 준준결승에 진출했다.

5일 중국 베이징 캐피털 인도어 경기장에서 열린 2022 베이징 겨울올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 예선 4조에서 이준서는 디온 파스칼(캐나다), 블라디슬라프 비카노프(이스라엘), 아딜 갈리사크메토프(카자흐스탄)를 제치고 1위로 들어왔다..

이준서는 경기 초반 다소 불안한 출발에도 불구하고 역전하며 1분24초698의 기록으로 결승선을 통과했다. 낮은 자세로 레이스에 임한 이준서는 첫 스타트에서 부정출발이 나와 불안한 모습을 보였다.

하지만 재출발 후 최하위에서 호시탐탐 기회를 노렸고 이준서는 바깥쪽에서 한차례 추월 실패 후 두 번째 시도에서 아웃코스로 한 명, 인코스로 한 명을 연달아 제치고 단숨에 2위로 올라섰다. 마지막 바퀴를 앞두고 1위로 역전한 이준서는 기세를 모아 그대로 골인했다.

32명이 출전한 1000m 경기는 예선 조 2위까지 준준결승에 올라간다. 3위 8명 중 기록 상위 4명이 추가로 진출한다. 준준결승부터 결승까지 경기는 7일 열린다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr