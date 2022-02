코로나 이후 바뀐 결혼식 풍경 "호텔 스몰 웨딩 다양화"

코로나19 3년차 '스몰 웨딩' 보편적 결혼식 트렌드로

"가든·펜트하우스 등" 호텔家, 다양한 소규모 웨딩 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 코로나19 3년차에 접어들면서 '스몰 웨딩'이 보편적인 결혼식 트렌드로 자리잡고 있다. 호텔업계는 스몰 웨딩 트렌드에 맞춰 직계 가족과 가까운 친척, 지인만 초대해 미니멀한 결혼식을 준비하는 신랑·신부를 위해 다양한 소규모 웨딩 프로모션을 선보인다.

코트야드 메리어트 서울 남대문 호텔은 '미니 웨딩 패키지' 2종을 새롭게 선보인다. 호텔 3층 자연광이 들어오는 차분한 분위기의 연회장 한양룸에서 하객 20명부터 소규모 예식 진행이 가능하다. 미니 웨딩 패키지는 최소 보증 인원 수에 따라 20인 패키지와 30인 패키지 중 선택할 수 있다. 20인 패키지는 한양룸 대관, 양식 코스 메뉴 20인, 하우스 와인 4병, 플라워 데코레이션, 스크린 대여, 혼구용품, 허니문 객실 1박, 메리어트 본보이 적립이 포함된다. 30인 패키지는 한양룸 대관, 양식 코스 메뉴 30인, 하우스 와인 6병, 플라워 데코레이션, 스크린 대여, 혼구용품, 허니문 객실 1박, 메리어트 본보이 적립이 포함된다. 코트야드 메리어트 서울 남대문 호텔은 19층 테라스194에서 루프탑 웨딩 등도 진행할 수 있다.

포시즌스 호텔 서울은 '꿈의 정원'을 메인 테마로 '도심 속 숲에서의 웨딩'을 제안한다. 포시즌스 호텔 서울의 연회 공간은 최소 인원의 소규모 웨딩부터 400명 이상의 큰 웨딩까지 가능한 그랜드 볼룸, 누리볼룸, 가든테라스 등 6개로 구성된다. 소규모 웨딩을 위한 공간 중 하나인 이그제큐티브 미팅 스위트 701과 702는 도심이 한눈에 내려다 보이는 화려한 파노라마 뷰와 자연 채광, 연결된 소파 라운지를 갖췄다. 최소 10명부터 최대 12명까지 가능하다. 직계 가족뿐만 아니라 가까운 친지 및 친구들과의 웨딩은 6층 아라에서 가능하다. 최소 30명부터 최대 42명까지 수용 가능하다. 15층 야외 가든 테라스에서는 최대 100명까지 수용 가능한 프라이빗 웨딩을 진행할 수 있다. 웨딩이 끝난 후 애프터 파티 장소로도 적합하다.

글래드 여의도는 '글래드 스몰 웨딩 프로그램'을 올해 말까지 선보인다. 최소 30명부터 최대 50명까지 소규모로 진행할 수 있는 프로젝트 룸에서 글래드 호텔 여의도의 총주방장이 선정한 스페셜 웨딩 코스 메뉴, 글래드 여의도의 꽃 장식을 전담하는 '세인트웍스'의 최신 플라워 트렌드를 반영한 꽃 장식, 무료로 대여하는 빔 프로젝터와 스크린 등이 포함됐다. 호텔은 "리마인드 웨딩, 스몰 웨딩 등 작지만 프라이빗한 웨딩을 원하는 고객들에게 추천하는 프로그램"이라고 말했다. 홀 대관료 무료 제공, 혼구용품 무료 제공, 글래드 여의도의 코너 디럭스 객실 할인 혜택 제공 등도 이뤄진다.

노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스 스몰 웨딩은 20인과 50인으로 이용 가능하다. 그랜드 볼룸 라온 또는 루프탑 야외 결혼식 등을 진행할 수 있다. 그랜드 볼룸 라온 웨딩은 미디어 월과 시청각 장비를 갖추고 있어 화려한 조명과 함께 고급스러운 분위기를 연출한다. 도심 속 자연을 느낄 수 있는 가든 웨딩을 원하면 루프탑을 선택할 수 있다. 프로모션에는 식사, 대관료, 미디어월, 연출료, 꽃장식, 혼구용품, 포토테이블 등이 포함되며, 2부 웨딩까지 진행할 경우 웨딩 케이크와 샴페인 1병을 무료로 제공한다. 고객 요청 시 폐백실과 의상이 무료로 준비되며, 식사는 양식과 한식 코스 메뉴 중 선택이 가능하다.

안다즈 서울 강남은 고객 맞춤형 '펜트하우스 스몰 럭셔리 웨딩'을 선보인다. 호텔 최상층인 17층 최고급 스위트인 강남 펜트하우스에서 최소 10명부터 최대 30명 규모 웨딩을 진행할 수 있다. 안다즈 서울 강남은 지하철 3호선 압구정 역과 연결돼 있어 뛰어난 접근성을 자랑한다. 강남 펜트하우스는 라운지 체어형 소파와 10인용 테이블이 있는 넓은 거실 공간을 갖춰 웨딩 진행 시 리셉션 공간으로 활용할 수 있으며 거실에서 이어지는 가든 테라스에서 야외 웨딩 본식을 진행할 수 있다. 웨딩 전담팀은 고객과 1대 1 상담을 통해 개개인의 취향과 웨딩 스타일을 파악하며, 웨딩 상담실에는 고객 선택을 도울 다양한 컬러의 패브릭, 식기, 웨딩 스타일링 사진이 준비돼 있다. 웨딩 메뉴는 뷔페, 양식 코스, 한식 코스 중 선택 가능하다. 하얏트월드 멤버십 회원은 웨딩 결제 금액에 따른 특별 포인트도 적립할 수 있다.

파크 하얏트 부산 호텔은'주중 프라이빗 웨딩 프로모션'을 올 연말까지 선보인다. 월요일부터 금요일 사이 최소 10명부터 최대 50명까지의 인원으로 웨딩을 진행하는 예비부부에게 웨딩 전체 비용의 10% 할인 혜택을 제공한다. 프로모션 이용 고객에게는 무료 발렛파킹 서비스(1회, 1대) 및 30만원 상당의 각종 웨딩 소모품을 무료로 제공한다. 300만원 이상 규모의 웨딩을 진행하는 고객에게는 이벤트 당일 파크 하얏트 부산의 스탠다드 객실 1박 투숙 혜택도 함께 주어진다.

