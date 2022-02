"냉동만두 너마저"…CJ제일제당·풀무원·동원 줄줄이 인상

[아시아경제 임춘한 기자] 냉동만두 가격도 일제히 오른다.

4일 식품업계에 따르면 CJ제일제당은 전날 비비고 브랜드의 냉동만두 제품 가격을 평균 5~6% 인상했다. 비비고 왕교자 490g 두개 묶음 제품의 가격이 8480원에서 8980원으로, 비비고 납작군만두 1.4kg 제품의 가격은 9980원에서 1만480원으로 각각 올랐다. CJ제일제당이 냉동만두 제품의 가격을 인상한 것은 2018년 이후 4년 만이다.

풀무원은 오는 10일 '얇은피 꽉찬속' 고기만두 400g 두개 묶음 제품의 가격을 8480원에서 8980원으로 5.9% 올린다. 동원F&B는 오는 17일 냉동만두 제품의 가격을 평균 5% 인상할 계획이다. 대표 제품인 '양반 인생맛집 만두 380g 2봉'은 8480원에서 8980원으로 오른다. 오뚜기는 아직 냉동만두 가격 인상에 관해 결정된 것은 없다고 밝혔다.

