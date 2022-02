[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 레드벨벳 조이가 일상을 공개했다.

2일 조이는 자신의 인스타그램에 '미도'라는 문구와 함께 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 조이는 명품 브랜드 매장에서 각선미가 돋보이는 포즈를 취하고 있다.

조이는 현재 JTBC 드라마 '한 사람만'에 출연 중이며, 최근 가수 크러쉬와 열애를 인정해 화제가 됐다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr