제주지역 3일 하루 212명 코로나 확진…누적 6011명

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주지역에서 3일 하루 212명의 코로나19 확진자가 발생했다.

4일 제주특별자치도에 따르면 전날 기준 212명이 코로나19 양성 판정을 받아 누적 확진자 수가 6000명을 넘어서 6011명으로 집계됐다.

제주지역에서 신규 확진자 수가 200명을 넘어선 것은 코로나 팬더믹 발생기간 동안 이번이 처음으로 종전 최다 기록인 지난 2일의 169명을 하루 만에 넘어섰다.

주간 확진자 수도 역대 최다치를 보이고 있다.

최근 일주일 사이 총 808명이 감염돼 하루 확진자 수는 이날 오전 11시 기준 115.43명으로 올랐다.

신규 확진자의 대부분은 지역 내 감염으로 감염경로는 도내 확진자의 접촉자가 121명, 타 지역 방문객 또는 타 지역 확진자의 접촉자가 49명, 해외 입국자가 5명이며, 나머지 37명의 감염 경로는 드러나지 않았다.

신규 집단 감염 사례도 발생됐다.

‘서귀포시 어린이집2’ 사례로 모두 13명의 확진자가 이 집단감염에 포함됐고 ‘서귀포시 어린이집2’ 사례의 최초 확진자는 지난 1일 나왔다.

이 어린이집에서는 원아 1명이 처음 감염된 후 나머지 원아들도 잇따라 확진 판정을 받았다.

백신 접종자 중 신규 사망 사례도 보고됐다.

제주도는 지난해 10월 25일 화이자 백신으로 2차 접종한 40대 남성이 지난 1일 사망했고, 도 방역당국의 사망 원인과 백신 접종과의 인과성을 규명하기 위해 역학조사를 하고 있는 것으로 알려졌다.

특히 오는 7일부터는 병원 등 민간 의료기관에 설치된 선별진료소에서 코로나19 진단검사를 받을 경우 검사비용을 지불해야하는데 이는 그동안 제주도가 시행한 코로나19 진단검사 본인부담금 지원 사업이 이날부터 종료된 데 따른 것이다.

이에 따라 앞으로 보건소가 아닌 민간 의료기관에서 코로나19 진단검사를 받으면 각 기관별로 6000원에서 2만원 가량을 부담해야 한다.

임태봉 제주코로나방역대응추진단장은 “그동안 증상 유무에 상관없이 누구나 민간 의료기관 선별진료소를 방문해 무료로 검사를 받을 수 있던 검사 체계가 전날부터 60대 이상, 신속항원검사키트 또는 자가검사키트 양성자 등 고위험군 대상자에 한해 PCR 검사를 실시하는 것으로 변경됐다”며 “도민들의 적극적인 협조와 이해를 부탁드린다”고 말했다.

