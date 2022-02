SNT모티브, 1주당 1000원 현금배당 결정

[아시아경제 이정윤 기자] SNT모티브 SNT모티브 064960 | 코스피 증권정보 현재가 42,500 전일대비 1,000 등락률 -2.30% 거래량 33,973 전일가 43,500 2022.02.04 12:19 장중(20분지연) 관련기사 SNT홀딩스, 1주당 300원 분기배당 결정[클릭 e종목]"SNT모티브, 친환경차 모터 역성장"…목표가↓세계 두번째 개발 6.8mm 소총… 첫 공개 close 가 1주당 1000원의 현금배당을 결정했다고 4일 공시했다.

배당금 총액은 139억935만8000원, 시가 배당률은 2.1%다. 배당 기준일은 지난해 12월 31일이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr