광진실업 지난해 매출 547억원…영업익·당기순이익 흑자전환

[아시아경제 이정윤 기자] 광진실업은 지난해 매출액이 전년보다 27.38% 증가해 547억4575만1620원으로 집계됐다고 4일 공시했다.

광신실업은 또 전년대비 영업이익과 당기순이익이 흑자전환돼 각각 11억1626만8626원과 11억5639만5325원이라고 공시했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr