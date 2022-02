마켓컬리, ‘연휴 끝 식단 시작’ 기획전…최대 35% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 마켓컬리는 오는 10일까지 설 연휴 이후 본격적으로 다이어트를 결심한 고객들을 위한 ‘연휴 끝, 식단 시작’ 기획전을 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 행사에서는 저칼로리, 식사 대용 등 건강 관리에 도움이 되는 상품을 한 데 모았고 최대 35% 할인 혜택도 제공한다.

샐러드, 닭가슴살, 곤약밥 등 식사대용 식품부터 저칼로리 간식, 클렌징 주스, 다이어트 건강기능식품과 스텝퍼, 짐볼 등 운동용품까지 약 110여 가지 상품을 다양하게 제안한다.

마켓컬리 관계자는 “고객의 다양한 취향을 고려해 3개 카테고리로 나누어 상품을 판매한다”며 “채소·과일 등을 중심으로 구성된 부담 없는 식단, 맛과 포만감을 두루 누릴 수 있는 트렌디한 식단, 매일 접할 수 있는 꾸준한 관리를 위한 식단 등으로 기획전 카테고리를 구성했다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr