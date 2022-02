세계최초 VR FPS 스코넥, 화려한 상장 축포…'제 2의 자이언트스텝' 주목

2015년 ‘VR 멀미경감 기술’ 적용 세계 최초 VR 1인칭 슈팅 게임 출시

[아시아경제 박형수 기자] 확장현실(XR) 기반 메타버스 기술업체 스코넥엔터테인먼트가 상장 첫날 급등하고 있다. 공모가 대비 100% 오른 시초가를 형성한 뒤 상승 폭을 확대하고 있다. 지난해 상장 후 급등 흐름을 보인 자이언트스텝과 맥스트 등에 이은 신규 메타버스 관련 업체로 주목받고 있다.

4일 오전 9시24분 스코넥은 시초가 대비 19.23% 오른 3만1000원에 거래되고 있다. 장 중 한때 3만3800원까지 오르기도 했다. 공모가 1만3000원 대비 두배인 2만6000원으로 거래를 시작했다.

2002년 출범한 스코넥은 가상현실(VR) 콘텐츠를 개발하고 제작하는 데 특화된 업체다. 2015년 'VR 멀미경감 기술'을 적용해 세계 최초 VR 1인칭 슈팅 게임(FPS) '모탈블리츠'를 출시했다. 2017년에는 동일한 IP를 소니의 PSVR 기기로 업그레이드 버전을 출시해 글로벌 다운로드 1위를 기록했다.

스코넥은 국내에서 유일하게 다수 인원이 동시에 가상현실 훈련에 참여할 수 있는 '대공간 XR 워킹 시스템'을 핵심 기술로 보유하고 있다. 해당 기술은 2020년 국내 표준으로 제정되었으며, 국제표준화기구(IEEE)에 표준화안으로 채택되어 글로벌 표준화가 진행 중이다.

상장 후 스코넥은 2023년까지 '모탈블리츠' 세계관에 기반한 신규 VR 게임 3가지를 선보인다. 가상 공간의 규모와 참여자 수에 따른 이동 및 캐릭터 모션 추적의 정밀성 개발 기술을 강화해 XR 융합부문에서 차별화된 기술을 개발하는 데 박차를 가한다.

유성만 리딩투자증권 연구원은 "VR 게임 부문에서 2017년부터 ‘모탈블리츠 PSVR(Playstation VR)’ 버전을 출시해 북미와 유럽에서 1 위를 기록했다"며 "VR 게임에서 최초의 ‘건슈팅(Gunshooting)’ 개념을 도입해 호평을 받았다"고 소개했다.

그는 "세계 최초 메타버스 VR FPS 인 '모탈블리츠: 컴뱃월드'를 로드맵대로 진행 중"이며 "메타, 애플, 소니 등 세계적인 IT업체의 고성능 신규 HMD 출시로 VR 게임 시장이 급성장하면 스코넥 VR 게임 관련 수요도 급증할 것"이라고 내다봤다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr