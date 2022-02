[아시아경제 황준호 기자] 대신증권이 4일 대신증권 온라인 거래매체(HTS, MTS)로 해외주식을 거래하는 고객에게 환전수수료를 95% 할인해주는 '2022 온라인 환전수수료 할인 이벤트'를 연말까지 연다.

이 이벤트는 신청만 하면 누구나 혜택을 받을 수 있다. 이벤트에 참여하려면 대신증권과 크레온 MTS, HTS 및 홈페이지에서 이벤트를 신청하면 된다.

안석준 대신증권 디지털Biz부장은 "해외주식 직접투자에 대한 열기를 반영해 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 해외주식 투자자를 위한 다양한 금융서비스를 선보일 것"이라고 밝혔다.

