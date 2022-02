활용분야 넓히는 네이버 웨일북…보안성·관리기능 고도화

'학습' 단계 뿐만 아니라 ‘평가’ 단계에서도 활용성 높여

피싱 및 보안공격 데이터 바탕 자체 대응 모델 구축

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버 '웨일북'이 높은 보안성과 관리의 편의성을 바탕으로 활용분야를 넓혀가고 있다.

4일 네이버에 따르면 최근 KMA한국능률협회, 엔에스데블과 업무협약을 맺고 교육평가 환경에서도 웨일북이 활용될 수 있도록 기술을 고도화 나섰다. 지금까지 웨일북이 교육과정 중 ‘학습’ 단계에 초점을 맞추고 있었다면 앞으로는 ‘평가’ 단계에서도 더욱 적합한 활용성을 제공한다.

웨일북의 강점은 보안성과 관리의 편의성이다. 이를 바탕으로 교육현장이나 자격평가기관과 같이 다수의 사용자에게 일관된 사용경험을 제공해야 하는 환경에서 호응을 얻고 있다. 현재는 ‘대전이문고등학교’ 등 에듀테크 기반의 교육환경을 조성하려는 학교에서 웨일북을 사용하고 있다.

설치형 소프트웨어를 하드디스크에 저장하고 실행하는 일반 PC와는 달리, 웹 기반 디바이스인 웨일북은 인터넷에서 서비스를 호출해 사용하는 방식이다. 네이버는 웨일북과 유기적으로 호환되는 서비스들을 ‘웨일 스페이스 플랫폼’ 상에서 제공하고, 이 과정에서 ‘웨일 브라우저’는 플랫폼과 웹 서비스를 구현하는 틀이 된다.

네이버는 웨일 브라우저의 보안기능도 고도화해 나가고 있다. 네이버는 국내 및 해외에서 사업을 진행하며 축적한 피싱 및 보안공격의 데이터를 바탕으로 자체 대응 모델을 만들었다.

특히 피싱 대응 측면에서는 사용자가 피싱 페이지에 노출되는 것을 방지하는 '웨일 세이프 브라우징(Whale Safe Browsing)' 엔진과 '웨일 클라이언트 사이드 디텍션(Whale Client-Side Detection)' 엔진을 활용한다. 두 엔진은 각각 축적된 데이터베이스를 바탕으로 피싱 사이트를 차단하는 역할, 사이트 자체의 특성을 파악해 피싱 여부를 판단하는 역할을 담당한다.

이밖에 한 명의 관리자가 여러 명의 웨일북을 관리해야 할 때, 관리자 페이지에서 여러 웨일북의 환경을 일괄설정할 수 있도록 관리자의 편의성 기능도 극대화 하기로 했다.

김주형 네이버 웨일 리더는 "네이버 웨일북은 보안과 관리성이 중요한 현장에서 높은 호응을 얻으며 편리한 활용성을 제공하고 있다"며 "도입처의 상황에 맞춰 기능을 가감해 최적의 사용성을 맞춤형으로 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr