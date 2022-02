尹 "재벌 해체 입장 그대로냐" vs 李 "재벌 체제의 부당한 시스템 해체"

지상파 3사 대선후보 토론회

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보가 재벌 해체 문제를 두고 설왕설래를 벌였다.

3일 지상파 3사가 합동 초청한 대선후보 토론에서 윤 후보는 "2017년에 대선 출마 직후 재벌 해체에 목숨을 건다고 하셨는데 지금도 그런 생각이시냐"고 물었다.

이 후보는 이에 대해 "팩트를 정확히 말씀드리면 재벌체제 해체를 말씀드렸다"며 "재벌 1인 지배, 내부거래나 부당상속, 지배권 남용 등의 문제를 해체하고 정상적인 대기업군으로 만들겠다는 것"이라고 답했다.

이에 윤 후보는 "재벌은 이런 비리가 있기 때문에 재벌을 해체해서 이런 (지배권) 남용이 일어나지 않도록 하신다는 것이냐"고 재차 물었다.

그러자 이 후보는 "제 말을 정확히 이해를 못 하신 것 같다. 재벌을 해체하는 것이 아니라 재벌 체제를 해체한다는 것이다. 부당한 시스템을 해체한다는 것"이라고 답했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr