안철수 "청약 만점(84점)이 몇 점인가"…윤석열 "40점 아닌가요"

지상파 3사 대선후보 토론회

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 3일 부동산 대책 등을 언급하는 과정에서 청약 제도 등과 관련해 말실수했다 바로잡는 해프닝이 있었다.

이날 지상파 3사가 합동 초청한 대선후보 토론에서 안철수 국민의당 대선후보는 윤 후보에게 ‘청약 점수 만점이 몇 점인지 아느냐’고 묻자 윤 후보는 "40점으로 안다"고 답했다.

이에 안 후보가 "84점이다"라고 하자, 윤 후보도 "아, 84점"이라고 말했다.

이어 안 후보가 "서울 지역 커트라인은 어느 정도인지 아느냐"고 묻자 윤 후보는 "글쎄 거의 만점"이라고 말했다.

이에 안 후보는 윤 후보의 발언을 정정하며 "62.6점이다"라고 말했다.

안 후보는 과거 국민의힘 대선후보 경선에서 ‘청약통장에 가입한 적이 있냐’는 질문에 ""집이 없어서 주택청약통장을 만들지 않았다"고 대답해 논란이 있었다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr