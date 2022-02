설치 금액의 50%, 최대 100만원까지 지원

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 상주시는 야생동물의 출몰로 인명, 재산 등 피해를 방지하기 위해 오는 18일까지 농지 소재지 읍·면·동 행정복지센터에서 야생동물 피해 예방시설 설치 사업을 지원한다.

이번 사업은 총 2억1600만원의 예산을 투입해 철망 울타리, 전기 목책기 등 직·간접적인 피해 예방시설 설치를 지원한다.

지원 대상은 멧돼지, 고라니 등 유해 야생동물 침입을 받았거나 미리 예방을 하기 위한 농가이다. 농림부의 FTA 기금을 받은 적이 없어야 하고 5년 이상 경작이 가능한 농·임업인이다.

상주시 관계자는 “피해 예방사업을 추진해 농가 재산보호뿐만 아니라 야생동물 보호 효과도 기대할 수 있어 많은 농가가 혜택을 받았으면 좋겠다”고 말했다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr