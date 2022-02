해양 신산업 이끈다! … 부경대 대학중점연구소, 국내외 우수 연구기관 진출

대학 중점연구소지원사업 선정



[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부경대 해양 바이오닉스 융합기술센터 소속 연구원 7명이 국내외 해양, 바이오, 메디컬 분야 우수 연구기관에 잇달아 채용됐다.

센터가 이공 분야 대학 부설 연구소를 지원하는 교육부 대형 국책사업인 대학 중점연구소지원사업에 선정된 이후 첫해 만에 채용성과를 거둔 것이다.

센터의 허성영 박사가 한국해양과학기술원(KIOST) 제주 특성화연구소에 채용되고 김은비 연구원이 국립수산과학원(NIFS) 자원환경식품부, 김민성 연구원이 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 보건본부, 오건우 박사가 국립해양생물자원관(MABIK) 해양 바이오산업화본부 천연물자원실에 채용됐다.

트란 반 남 연구원은 베트남 Institute of Mechanical Engineering, 김혜진·트루옹 반 지아 연구원은 국내 스마트 헬스케어 기업 TeCure 연구소에 각각 채용이 확정돼 3월부터 근무한다.

센터 연구원은 센터의 지원을 받은 해양, 바이오, 메디컬 분야 논문 발표와 각종 학술대회 수상, 특허 등록, 연구과제 수주 등 연구성과를 인정받았다.

부경대 해양 바이오닉스 융합기술센터는 지난해 대학 중점연구소지원사업에 선정돼 2030년까지 정부와 대학, 부산시로부터 82억5000만원을 지원받는다.

센터는 국가 첨단 해양 신산업을 선도하는 해양 융복합 바이오메디컬 기술 개발과 연구,전문인력 양성에 힘쓰고 있다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr