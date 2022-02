송영길, '김혜경 법카 유용' 질문에 "김건희가 더 문제..수사부터 제대로"

이재명 부인 김혜경씨 법인카드 사적 사용 정황

"김건희 수사부터 제대로 해야" 즉답 피해

"이재명, 김종인 메시지 수용 마인드가 돼 있다"

[아시아경제 구채은 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 김혜경씨 논란과 관련해 윤석열 국민의힘 대선 후보 부인 김건희씨가 “더 문제다”라면서 즉답을 피했다.

송 대표는 3일 KBS라디오 ‘최경영의 최강시사’ 인터뷰에서 ‘김혜경씨가 경기도 비서실 법인카드를 사적으로 쓴 정황이 확인됐는데 국민의힘에서는 수사가 필요하다고 주장한다’는 질문에 “김건희씨 수사부터 제대로 하면 좋겠다”고 했다.

송 대표는 “어떻게 총장 부인이 현직 검사장을 상대로 반말로 ‘거기갖다줘’라고 하는가”라며 “김건희씨는 자연인이다. 총장 부인이었어도 문제지만 현직 검사장이 계선상에 있지 않은 부인과 사적으로 통화하나. 김건희씨가 메시지 전달을 넘어서 실질적 역할을 하는 것을 증명한다”고 주장했다. 송 대표는 “‘내가 잡으면’이라는 말 속에 모든 게 함축돼 있다”고 언급했다.

지난 2일 KBS에 따르면, 이 후보가 경기지사였던 지난해 4월 도청 총무과 소속 5급 공무원인 배모씨는 비서실 소속 7급 공무원이었던 A씨에게 “고깃집에 소고기 안심 4팩을 이야기해 놓았다. 가격표 떼고 랩 씌워서 아이스박스에 넣어달라고 하라”며 이를 이 후보 자택인 ‘수내동’에 갖다 놓으라고 지시했다.

배씨는 지난해 6월에도 A씨에게 “내일 샐러드 3개 초밥 회덮밥 오후에”, “사모님이 내일 초밥 올려달라고 그랬다”라고 텔레그램·통화 지시를 했다. A씨는 김씨 심부름으로 물건을 살 때 주로 자신의 개인 카드로 먼저 결제한 뒤 나중에 법인카드를 자유롭게 쓸 수 있는 점심 시간 등에 업소를 다시 찾아가 카드를 바꿔서 재결제했다. 지난해 3월부터 11월까지 둘 사이의 9개월 치 통화 녹음에는 이렇게 카드를 바꿔 결제하는 내용이 열 차례 넘게 등장한다. 배씨는 지난해 6월 A씨에게 이 후보 아들의 병원 퇴원 수속을 지시했다. 그러면서 도청이 발급한 이 후보 명의의 복지카드와 아들의 신분증을 주며 병원비를 결제하라는 심부름도 시켰다.

다만 민주당은 이번 사건이 배씨 개인의 일탈과 과잉충성에서 비롯된 것이란 입장을 견지하고 있다. 민주당 선대위 공보단은 이날 "배 모씨는 과거 임신을 위해 노력했으나 성공하지 못했고 스트레스가 심한 상황이었다"는 메시지를 냈다.

한편 송 대표는 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장과 관련해 "이재명 후보는 김 전 위원장의 메시지를 수용할 수 있는 마인드가 돼 있다"고 또다시 러브콜을 보냈다. 그는 "김 전 위원장은 여야를 넘나들었던 분"이라며 "그분이 여야를 넘나들면서도 지속적으로 영향력이 있는 이유는 단순히 권력을 좇아 왔다 갔다 하기보다는 나름대로 경제민주화 등 자신의 어젠다(의제)가 있었다는 것"이라고 평가했다.

이어 "저는 (윤 후보가 김 전 위원장을) 선거용으로, 일시적으로 쓸 수 있지만 끝나고 나면 다 (김 전 위원장이) 팽(버림)당할 것으로 주장했다"며 "지금 우리나라 헌법의 경제민주화 조항을 김 전 위원장이 만들었다. 그런 개념을 수용할 수 있는 후보는 이 후보라고 본다"고 강조했다.

