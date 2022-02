엔씨, 길드워2 ‘엔드오브드래곤즈’ 28일 출시

[아시아경제 이승진 기자] 엔씨소프트(이하 엔씨)의 북미법인인 엔씨웨스트가 길드워2의 신규 확장팩 ‘엔드오브드래곤즈’를 오는 28일(현지 기준) 북미·유럽 지역에 출시한다.

길드워2는 엔씨의 북미 개발 스튜디오인 아레나넷이 제작한 PC온라인 MMORPG(다중접속역할수행게임)다. 엔드오브드래곤즈는 2015년 ‘가시의 심장’, 2017년 ‘패스오브파이어’에 이어 약 5년만에 선보이는 길드워2의 세번째 확장팩이다.

엔씨웨스트는 출시일과 함께 신규 트레일러 영상을 공개했다. 대규모 오픈 월드 콘텐츠와 ▲모든 수상 공간에서 즐길 수 있는 ‘낚시’ ▲최대 다섯명의 캐릭터가 함께 수상 이동 가능한 선박 ‘스키프’ ▲협동 전투 마운트 ‘시저 터틀’ ▲최고 레벨 캐릭터를 성장시킬 수 있는 9개의 ‘특수화 시스템’ 등이 특징이다.

엔씨웨스트는 출시를 앞두고 2월 한달간 신규 지역 및 콘텐츠 정보, 게임 OST 등을 공식 트위치와 유튜브 채널에서 추가 공개한다. 엔씨웨스트는 지난 7월 선보인 첫 트레일러 영상을 시작으로 공식 홈페이지, 라이브 스트리밍, 베타 프리뷰 이벤트 등을 통해 신규 콘텐츠를 지속적으로 공개해왔다.

글로벌 이용자는 사전 구매에 참여할 수 있다. 사전 구매는 ▲스탠다드 에디션 ▲디럭스 에디션 ▲얼티메이트 에디션 등 세 가지로 구성돼 있다.

