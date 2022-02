우울·불안·학교 부적응 겪는다면…'디딤센터' 참여 청소년 모집

2022년 상반기 용인·대구 국립청소년디딤센터 참가자 모집

상담, 정신의학 진료, 대안교육, 진로탐색, 체험활동 등 지원

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부가 정서·행동에 어려움을 겪는 청소년을 위한 기숙형 치유시설 '국립청소년디딤센터' 상반기 참가자를 모집한다.

디딤센터는 주의력결핍과잉행동장애(ADHD), 우울, 불안, 학교 부적응 등으로 가족이나 친구관계에서 어려움을 겪는 만 9~18세 청소년을 지원하는 시설이다. 상담과 정신의학적 진료, 대안교육, 생활보호, 진로탐색, 체험활동 등 치유 프로그램을 지원하고 있다.

디딤센터는 복권위원회의 복권기금으로 운영되며 17개 시도교육청으로부터 대안교육 위탁기관으로 지정받아 프로그램 과정에 참여하는 기간 동안 수업일수가 인정된다.

입교기간 중 돌봄 취약 가정에 전문상담가가 정기적으로 방문해 가족 간 의사소통과 양육방식을 조언한다. 치유프로그램을 마친 후 청소년이 가정에 복귀할 때 가족과 유대감을 형성할 수 있게 지원한다. 청소년쉼터나 그룹홈 등에서 거주하는 청소년과 주말 귀가가 어려운 입교생에게는 주말 돌봄 서비스(용인디딤센터만)도 제공한다.

참가 신청은 디딤센터 홈페이지에서 받는다. 지역상담센터 등 의뢰기관을 통해 서도 신청할 수 있다. 프로그램 별 신청 접수기간이 달라 공지사항을 확인해야 한다. 입교 신청 때 보호자 관찰보고와 청소년 자기보고 검사지를 작성하면 희망자에게 검사결과 보고서도 제공한다.

중앙디딤센터가 최근 3년간 입교 청소년을 대상으로 심리검사를 진행한 결과, 우울·불안·강박증 등 위험지수는 평균 23.2% 감소했다. 자기만족도, 자긍심 등 긍정지수는 평균 16.5% 증가했다. 디딤센터는 장기과정 수료 후 수료생 센터방문의 날(홈커밍데이), 수료생·보호자 대상 장기효과 측정 등 사후관리 프로그램을 운영하고 있다.

김권영 여성가족부 청소년정책관은 "코로나19가 장기화되면서 청소년 정서행동 문제 치유를 위한 디딤센터의 역할이 더욱 중요해졌다"며 "중단 없는 치유서비스 제공과 참여기회 확대를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr