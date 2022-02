‘톱 10’ 최혜진 "이번엔 우승 GO"…‘넘버 2’ 코다 출격

LPGA드라이브온챔피언십서 '루키 파워' 도전, 대니엘 강과 리디아 고 '불참', 박인비는 '명예회복'

[아시아경제 노우래 기자] ‘LPGA 루키’ 최혜진(23·롯데)의 우승 재도전이다.

4일 밤(한국시간) 미국 플로리다주 포트마이어스 크라운콜로니골프장(파72·6526야드)에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA)투어 2022시즌 3차전 LPGA드라이브온챔피언십(총상금 150만 달러)이 격전지다. 신설 대회로 120명이 등판해 사흘 동안 스트로크 플레이로 우승자를 가린다. ‘토너먼트챔피언스 챔프’ 대니엘 강(미국)과 ‘게인브리지 챔프’ 리디아 고(뉴질랜드)는 휴식을 선택했다.

최혜진이 바로 한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 아마추어 2승 포함 통산 10승을 수확한 선수다. 2018년 신인상과 대상을 동시에 석권했고, 2019년 다승과 상금, 대상, 최저타수 등 주요 개인 타이틀을 휩쓰는 기염을 토했다. 2020년까지 3년 연속 대상을 수상하는 남다른 파워를 과시하다가 지난해 ‘무관’에 시달리며 주춤했다. 분위기 전환을 위해 LPGA투어로 눈을 돌린 이유다.

지난해 12월 LPGA투어 퀄리파잉(Q)시리즈에서 공동 8위에 올라 미국 무대 티켓을 확보했고, 지난주 게인브리지LPGA에서 첫 선을 보였다. 나흘 동안 안정적인 기량을 뽐내면서 공동 8위에 진입했다. 출전한 새내기 중 최고 성적이다. 평균 260야드의 호쾌한 장타와 라운드 퍼팅 수 28개가 돋보였다. "미국에서 플레이하는 것이 즐거웠다"며 "부족한 부분을 채워서 좋은 경기력을 보여주겠다"고 했다.

넬리 코다(미국)가 ‘넘버 1’ 탈환을 노린다. 개막전 토너먼트오브챔피언스 공동 7위, 게인브리지LPGA 공동 20위에 그치며 3개월 동안 수성하던 세계랭킹 1위 자리를 고진영(27)에게 내주고 말았다. 0.003점 차 2위다. 2022시즌 우승자들이 나서지 않지만 게인브리지 3위 유카 사소를 비롯해 하타오카 나사(이상 일본), 브룩 헨더슨(캐나다), 렉시 톰프슨(미국) 등 강자들이 대거 이름을 올렸다.

한국은 박인비(34·KB금융그룹)의 명예회복이다. 지난주 대회에서 2020년 10월 숍라이트클래식 이후 1년 3개월 만에 ‘컷 오프’의 수모를 겪었다. 정교한 아이언 샷과 클러치 퍼팅 능력을 회복하는 것이 시급하다. 이정은6(26ㆍ대방건설)와 전인지(28ㆍKB금융그룹), 안나린(26ㆍ메디힐), 양희영(33ㆍ우리금융그룹) 등이 가세했다. 고진영과 김세영(29·메디힐), 김효주(27·롯데) 등은 불참했다.

