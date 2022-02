[아시아경제 세종=김혜원 기자] 조류인플루엔자(AI) 중앙사고수습본부는 1일 충북 진천 육용오리 농장에서 고병원성 AI 의심 사례가 발생했다고 밝혔다.

이 농장은 육용오리 약 9000마리를 사육 중이다. 반경 500m 이내 가금 농가 및 500m~1km 이내 오리 농가는 없다. 고병원성 여부는 1∼3일 이후 판별될 예정이다.

이번 육용오리 농장은 정부의 강화된 정밀 검사 과정에서 발견됐다. 중수본은 고병원성 AI에 감염된 개체를 조기에 발견하고 발견 시 신속한 긴급 조치를 위해 가금 검사를 강화했다. 모든 가금은 도축장 출하 전 검사를 신설했으며 육용오리는 사육 기간 중 2회에서 3~4회로 확대했다.

중수본은 "고병원성 AI가 가금 농장과 야생 조류에서 연이어 발생한 만큼, 조기 차단을 위해 농가와 관계기관이 총력을 다해야 한다"고 말했다.

