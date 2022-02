▶이순희씨 별세. 손화식 부인상, 손민재·진아 모친상, 손현수(한겨레 사회부 기자) 장모상= 안양 메트로병원 장례식장, 발인 3일 오전 6시30분, (031)449-9000

