'李·尹' 지키기… 여·야 거세지는 대장동 공방

김만배 녹취록 공개에 민주당 "직접 밝혀라"… 국민의힘 "허위사실"

[아시아경제 배경환 기자] 화천대유 대주주 김만배씨가 윤석열 국민의힘 대선후보를 언급한 녹취록이 공개되면서 정치권 공방이 새로운 국면에 접어들고 있다. 현재 구속 수감 중인 김씨가 또 다른 핵심 인물인 천화동인 5호 소유주 정영학 회계사에게 "윤석열(국민의힘 대선 후보)이는 형이 가지고 있는 카드면 죽어"라고 말한 내용이 담긴 녹취록으로 여야는 날 선 발언을 쏟아내고 있다.

녹취록 공개 직후 우상호 더불어민주당 총괄선대본부장은 긴급 브리핑을 통해 "김만배씨의 녹취록이 공개됐는데 내용이 상당히 충격적"이라며 "김씨가 가진 어떤 정보가 공개되면 윤 후보가 정치적으로 죽을 정도의 큰 무언가가 있다는 것을 암시한다"고 말했다.

이어 "윤 후보의 아버지가 집을 팔 때 김씨의 누나가 샀다고 하는데, 당시에는 우연으로 넘어갔으나 녹취록을 보면 그렇게 넘어갈 일이 아닌 것 같다"며 "김씨가 누나까지 동원해 윤석열 일가에 조력할 정도의 관계였다는 것을 확인할 수 있는 녹취였다"고 설명했다.

윤 후보 본인의 해명도 강조했다. 최강욱 최고위원은 페이스북에 '형이 가지고 있는 카드면 죽어'라는 녹취록 문구를 공유하며 "카드를 가진 사람이 김만배 뿐일까"라고 했다. 김의겸 의원 역시 페이스북 글에서 "김만배 손아귀에 든 윤석열"이라며 "검찰은 김만배 발언에 대해 당장 수사에 착수해야 할 것"이라고 비판했다.

국민의힘은 즉각 반격했다. 윤 후보와 김씨에 대한 허위사실을 퍼뜨렸다며 김의겸 의원을 설 연휴 직후 고발하겠다고 밝혔다.

특히 이양수 선대본부 수석대변인은 "김만배가 대장동 게이트 공범들과 작당 모의를 하면서 엄정한 수사를 두려워하는 공범들에게 거짓 허풍을 떤 것에 불과하다"며 "윤 후보에게는 약점이나 카드가 될 것이 조금도 없다. 지금 여권의 인사 검증 과정과 민주당의 거짓 네거티브 과정에서도 드러났듯 조금도 거리낄 것이 없다"고 강조했다.

이어 "공당인 민주당이 대장동 게이트 핵심 주역들의 범행 공모 대화를 대단한 것이라도 있는 것처럼 부풀리고, 윤 후보 관련 거짓 의혹을 확산한 것에 강한 유감을 표한다"고 밝혔다.

대장동 특검 도입 요구도 이어가고 있다. 김기현 국민의힘 원내대표는 이재명 더불어민주당 대선후보를 둘러싼 의혹 수사와 관련해 "검·경은 털끝도 건드리지 못하고 있다"며 특검 도입을 재차 촉구했다. 김 원내대표는 "검경은 정권에 혹시라도 작은 불똥이라도 튈까봐 살아있는 권력에 대해 불리한 수사를 막는 데만 전전긍긍하고 있다"며 "정치검찰과 정치경찰은 국민 앞에 부끄러운 줄 알아야 한다"고 비판했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr