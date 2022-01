충남 예산 산란계 농장서 고병원성 의심 AI 발생

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남 예산군 소재 산란계 농장에서 고병원성이 의심되는 조류인플루엔자(AI) 의사환축(H5형)이 발생했다.

고병원성 여부는 농림축산검역본부가 정밀검사를 진행한 후 1~2일 후 최종 판별될 예정이다.

충남도는 지난 29일 예산군 소재 A 농장으로부터 폐사 증가 및 산란율 저하 신고를 받고 검사를 진행해 조류인플루엔자 의사환축임을 확인했다고 30일 밝혔다.

도는 장비와 인력을 확보해 신고농장에서 사육하는 산란계 72만마리를 살처분 할 계획이다.

또 해당 농장을 중심으로 반경 10㎞를 방역대로 설정하고 방역대 안에 포함된 42개 가금농가에 가금류 338만8000마리의 정밀검사를 진행한다.

이날(30일) 오후 2시부터 내달 1일 오전 2시까지 36시간 동안에는 가금농가, 축산 관련 시설·차량 등의 일시 이동중지 명령도 발령된다.

도 관계자는 “발생 농장을 중심으로 긴급 방역조치를 취해 추가 확산을 막고 농가 피해를 최소화하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편 충남에선 이날 현재 농장 4건, 야생조류 4건의 고병원성 조류인플루엔자가 확인됐다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr