경찰, 강동구청 공무원 본인계좌 분석…구청 관계자 등 조사(종합)

구청·SH 관계자 소환

개인 채무 여부도 조사

[아시아경제 장세희 기자]경찰이 115억원을 횡령한 강동구청 7급 공무원 김모(47)씨 명의 계좌 등을 추적해 자금 사용처와 은닉 자금 여부 등을 조사하고 있다.

27일 강동경찰서는 김씨의 횡령이 이뤄진 시기 결재라인에 있던 강동구청과 서울도시주택공사(SH) 업무 관계자들과 해당 업무 후임자 등을 전날부터 소환했다.

강동구청 투자유치과에서 근무했던 김씨는 2019년 12월 8일께부터 지난해 2월 5일께까지 수십차례에 걸쳐 하루 최대 5억원씩 총 115억원 상당의 공금을 횡령한 혐의를 받는다.

경찰 조사에서 김씨는 횡령한 공금 중 77억원을 주식 투자에 쓰고 38억원은 다시 구청 계좌에 반납했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

이날 오전 10시께부터 강동구청과 김씨의 자택을 압수수색한 경찰은 김씨가 최근 근무한 일자리경제과에서 그의 업무용 PC를 압수해 포렌식 작업에 착수했다. 김씨의 자택에서는 노트북과 수첩 등을 확보해 현재 분석 중이다.

또 김모씨는 공금 계좌의 이체 한도를 늘리기 위해 은행에 구청 명의의 공문을 보낸 것으로 확인됐다. 경찰 관계자는 "공문서 위조 등 혐의를 추가 적용할 수 있는지 확인 중"이라고 밝혔다. 아울러 경찰은 개인 채무 여부와 규모 등도 함께 들여다볼 예정이다.

한편 강동구는 6개 부서로 구성된 ‘공직비리 특별조사반’을 편성해 자체 원인을 분석 중이며 협조자 및 조력자 여부와 기금운용 실태 등 예산회계 전반에 대한 특정감사를 추진하고 있다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr