‘학교 장금이’, 우리가 지킨다 … 울산 급식종사자, 교육청 건강증진사업 ‘매우 만족’

만족도 98%, 울산 전역 확대 여부 모두 찬성표

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 울산교육청이 지난해 남구보건소와 공동으로 한 ‘학교 장금이 건강증진사업’ 만족도 조사에서 ‘매우 높음’으로 나타났다고 27일 밝혔다.

학교 장금이 건강증진사업은 2019년부터 학교 급식종사자에게 건강한 일터를 제공하고자 울산시, 울산교육청, 남구보건소가 공동으로 추진하고 있다.

지난해는 남구 지역 초등학교 8곳, 중학교 2곳, 고등학교 3곳으로 13개 학교의 급식종사자 53명이 참여했다.

모바일 플랫폼을 활용한 비대면 건강관리, 인근 공원 걷기 교실 운영, 소그룹 테이핑 요법 실습, 학교 장금이 건강 체조 2 동영상 제작 등 다양한 프로그램을 제공했으며 태화강 전국 걷기대회에 급식종사자 21명이 출전했다.

울산교육청에 따르면 사업 만족도 조사 결과 전반적인 프로그램 만족도 98%, 업무에 도움 정도 100%, 강사 만족도 100% 등으로 나타났다.

울산 전역 확대 필요성에 대해선 확대 필요가 100%였으며 프로그램 선호도는 건강 걷기 교실이 가장 높았고 테이핑 요법, 모바일 건강관리 순이었다.

울산교육청은 최근 2021년 학교 장금이 우수학교인 옥동초, 선암초, 백합초, 울산여자고에 어깨 마사지기를 전달했다.

오는 3월에는 울산시, 남구보건소와 업무협의를 거쳐 4월부터 2022년 학교 장금이 건강증진사업을 추진하고 점차 울산 전역에 확대할 계획이다.

교육청 관계자는 “근골격계 질환 예방 컨설팅, 건강증진사업 등 다양한 보건관리로 급식종사자들이 아프지 않고 건강하게 근무할 수 있도록 적극적으로 업무를 추진하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr