탤런트 이규한 '운전자 폭행' 혐의 벗었다… 검찰, 어제 무혐의 처분

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 운전자 폭행 시비에 휘말렸던 탤런트 이규한씨(42)가 검찰에서 무혐의 처분을 받았다.

27일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사5부(부장검사 박규형)는 특정범죄가중처벌법상 운전자 폭행 등 혐의를 받은 이씨에 대해 전날 증거불충분으로 혐의없음 처분했다.

이씨는 2020년 8월 서울 강남 모처에서 술에 취한 상태로 일행과 함께 차를 타고 이동하던 중 운전기사와 시비가 붙었고, 운전기사는 이씨에게 폭행을 당했다고 주장하며 강남경찰서에 수사를 요청하는 진정서를 냈다.

사건을 수사한 강남경찰서는 지난해 11월 이씨를 검찰에 송치했다.

당시 이씨는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "저는 제 목숨을 걸고 폭행·폭언 그 어떤 것도 하지 않았다"고 주장하며 공황장애를 호소하기도 했다.

실제 그는 공황장애 증상이 악화돼 출연 예정이었던 JTBC 드라마 '그린 마더스 클럽'과 SBS '어게인 마이 라이프'에서 하차했다.

이씨 측은 자신을 폭행 혐의로 수사의뢰한 운전기사에 대한 무고죄 고발 등 법적대응을 준비 중인 것으로 알려졌다.

