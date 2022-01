BPA, 차량반출입 예약시스템 2차 시범운영 결과 ‘굿’ … 대기시간 대폭 감소효과 증명

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산항만공사(BPA)가 ‘차량반출입예약시스템(VBS, Vehicle Booking System)’ 2차 시범운영으로 컨테이너 반출·입 예약 때 항만 내 차량 대기시간을 평균 15% 이상 감소할 수 있을 것으로 확인했다.

BPA는 작년 11월 1일부터 12월 31일까지 두 달간 BPT 신선대·감만 터미널을 대상으로 시범운영을 진행해 VBS로 총 10만건 이상 예약 건수를 달성했다.

공사는 VBS으로 터미널 내 차량 평균 대기시간이 28.23분에서 23.93분으로 약 15% 이상 감소하는 것을 확인했다.

VBS 2차 시범운영 기간에는 현장 홍보부스 운영, 예약준수 차량 대상 장려금 지급, 홍보자료 배포와 홍보 문자 발송 등 다양한 온·오프라인 홍보 활동으로 VBS 모바일 앱 다운로드 횟수 2배 증가, 회원 가입자 수 5배 이상 증가하는 성과를 달성했다.

BPA 박경철 정보융합부 실장은 “VBS 2차 시범운영으로 파악한 현장의 의견을 적극적으로 반영해 2022년도 상반기에는 신항 터미널을 대상으로 3차 시범운영을 진행할 예정이다”고 말했다.

차량반출입예약시스템은 컨테이너를 실은 트럭이 터미널에 도착하기 전 사전에 반출입할 화물과 시간을 예약해 터미널의 운영 효율을 개선하고 트럭의 대기시간을 줄이기 위한 목적으로 작년 6월 구축된 시스템이다.

