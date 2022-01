[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구의회(의장 김태영)가 코로나19의 장기화로 더욱 추운 겨울을 보내고 있는 관내 복지시설 13개소에 과일 및 생필품을 전달했다.

김태영 의장은 “팬데믹 상황으로 지역경제가 침체된 시기에 설날을 맞아 관내 어려운 분들께 응원과 격려 메시지를 보내기 위해 서구의원들이 한마음 한뜻으로 위문품을 준비했다”며 “서구민의 따뜻한 마음이 정책으로 잘 반영될 수 있도록 서구의회에서도 최선을 다해 의정활동을 해나가도록 하겠다”고 말했다.

