이재명 "중대사고 반복 기업, 건설면허 취소 마땅해"

'광주 아파트 붕괴 사고' 현장 방문 "잘못된 산업 문화 반드시 바뀌어야"

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 "중대 사고를 반복해서 일으키는 기업에 대해서는 더 이상 그런 위험한 기업활동을 못하도록 건설 면허를 취소하는 것이 마땅하다"고 말했다.

이 후보는 27일 오전 11시30분께 광주 서구 화정아이파크 붕괴 사고 현장을 피해자 가족들을 만났다.

이후 기자들과 만나 "앞으로라도 이런 중대재해를 방치하거나 또는 책임이 있는 경우에는 그 이익을 보는 경영주에게 엄정하게 책임을 반드시 물어야 되겠다고 생각한다"고 밝혔다.

이 후보는 "똑같은 사업체에 의해 똑같은 지역에서 똑같은 유형의 사고가 또 발생한 것에 대해 참으로 안타깝고 기가 막히게 생각한다"며 "돈보다 생명인 게 너무나 당연한 일인데, 돈을 벌기 위해 생명에 위협 가하는 잘못된 산업 문화가 반드시 바뀌어야한다"고 말했다.

그는 "이런 일이 반복되는 이유는 간단하다. 위험하게 일을 시켜서 돈을 벌 수 있고, 문제가 됐을 때 치르는 대가가 위험을 감수해서 얻는 이익보다 적다고 생각하기 때문"이라고 덧붙였다.

또 "오늘은 중대재해처벌법이 시행되는 첫날인데 앞으로라도 이런 중대재해를 방치하거나 책임 있는 경우 이익을 보는 경영주에게 엄정하게 책임을 반드시 물어야 한다"고 강조했다.

이 후보는 실종자의 가족들의 제안으로 사고 현장 근처로 이동해 가족들과 함께 현장을 살피려 했지만 이날 22층 부근에서 작업이 진행되고 있어 현장에는 오르지 못했다.

이 후보의 동행에 참석한 이소영 민주당 선대위 대변인은 "이 후보는 국가적인 역량이나 방안이 총동원되도록 국무총리가 직접 관여해서 수색과 수습에 속도를 내는 방안을 총리께 건의드리겠다고 했다"고 전했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr