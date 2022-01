정읍시, 설 명절 종합대책 추진…시민 불편 최소화

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시가 안전하고 편안한 명절을 위한 ‘설 명절 종합대책’을 추진한다.

시는 오는 29일부터 내달 2일까지 연휴 동안 종합상황실을 운영해 시민 안전에 중점을 두고 비상시 적극적으로 대응하겠다고 27일 밝혔다.

또 코로나19 방역 대책을 설 맞춤형으로 보완·강화하고 유사시 신속한 대응 태세를 유지해 시민 불편을 최소화한다는 방침이다.

이번 종합대책으로 종합 상황반을 비롯해 의료·방역, 재난재해, 물가, 교통, 생활환경, 상하수도 등 시민 생활과 밀접한 7개 분야 대책반을 편성한다.

특히 코로나19 확산 차단과 신속 대응을 위한 방역대책반을 운영해 코로나19 핫라인과 선별 진료, 역학조사 등 24시간 비상 근무체계를 유지한다.

비상 진료 기관과 휴일 지킴이 약국 등 비상 의료체계도 구축해 연휴 기간 중 환자들의 진료 공백을 방지한다.

연휴 기간 중 방문 가능한 의료기관과 약국은 정읍시청 당직실과 보건소로 문의하면 되며 시청 홈페이지에서도 확인할 수 있다.

이와 함께 서남권추모공원의 봉안당은 동시 출입 인원을 50명으로 제한하고 안내요원을 배치해 출입자 소독을 강화한다.

이외에도 종교시설과 노래연습장, PC방, 유흥주점, 음식점 등 고위험·중위험 시설의 방역수칙 준수 여부를 주기적으로 점검한다.

각종 재난사고 예방을 위해 다중이용시설에 대한 사전 안전 점검도 실시하고 유사시 신속하게 대응할 수 있도록 재난종합상황실을 24시간 가동한다.

시는 AI·아프리카돼지열병·구제역 등의 감염병 차단을 위해 특별방역태세를 구축할 계획이다.

물가안정을 위해 성수품 가격 동향을 수시 점검하고 건전한 유통 질서 확립을 위해 원산지표기, 부당거래 행위 등도 지도·단속할 계획이다.

시민들의 교통 불편을 최소화할 수 있도록 정읍역과 터미널, 샘고을시장 등 상습 정체 지점과 병목 지점에 교통지도 단속요원을 특별 배치하고, 연휴 기간 중 주차난 해소를 위해 51개소 공영주차장도 무료 개방할 예정이다.

더불어 정읍시 3차 재난기본소득 지원금을 차질 없이 지급해 시민 생활 안정과 위축된 지역경제를 활성화할 수 있도록 만전을 기할 방침이다.

시 관계자는 “설 연휴 기간 시민들이 안전하고 풍요로운 명절을 보낼 수 있도록 코로나19 방역과 민생안정에 최선을 다할 것이다”며 “시민들께서 내 가족과 이웃의 안전을 위해 방역 수칙을 철저히 준수해 달라”고 말했다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr