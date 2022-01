이승기, 소아·청소년 재활 1억 기부

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 겸 가수 이승기가 소아·청소년 환자 재활에 1억 원을 기부했다.

소속사 후크엔터테인먼트는 27일 "이승기가 세브란스 재활병원에서 치료를 받고 있는 소아·청소년 환자들을 지원하기 위해 1억 원을 기부했다"고 밝혔다.

이승기는 2019년에도 재활병원 장애인후원회 의료 재활 후원금으로 1억 원을 전한 바 있다. 기부금은 23명의 소아·청소년 척수 손상 환자에게 휠체어, 의족·의수, 자세 보조 기기 등을 지원하는 데 쓰였다.

아울러 이승기의 연합 팬클럽 AIREN도 2020년 생일을 기념하며 재활 치료 중인 환자를 위해 세브란스병원에 1000만 원을 기부한 바 있다.

이승기는 "지난 기부를 통해서 도움을 받은 어린 친구들이 치료 후에 전해준 편지를 받고 정말 고마웠고 드린 것보다 받은 것이 훨씬 더 많다는 생각이 들었다. 팬들도 뜻을 같이해 동참해 주셔서 감사했다. 아이들이 건강하고 행복한 삶을 살고, 꿈을 이뤄나가는 데 도움이 되길 바란다"고 전했다.

