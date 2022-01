속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 대법원이 27일 '환경부 블랙리스트' 사건에 연루돼 직권남용 등 혐의로 기소된 김은경 전 환경부 장관과 신미숙 전 청와대 균형인사비서관에 대해 유죄를 확정했다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr