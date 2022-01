[특징주]LG엔솔 상장 후폭풍…2차전지 관련주 동반급락

[아시아경제 지연진 기자] 국내 기업공개(IPO) 역사상 최대 공모주인 LG에너지솔루션이 상장 여파로 관련주들이 일제히 급락하고 있다.

이날 오전 10시31분 기준 LG엔솔의 모회사인 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 624,000 전일대비 40,000 등락률 -6.02% 거래량 259,723 전일가 664,000 2022.01.27 10:58 장중(20분지연) 관련기사 권영수 LG에너지솔루션 부회장 "주주 친화 정책 펼치겠다"기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’"오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등 close 은 전일대비 5.12% 하락한 6만3000원에 거래되고 있다. LG엔솔의 경쟁사인 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 603,000 전일대비 30,000 등락률 -4.74% 거래량 258,872 전일가 633,000 2022.01.27 10:58 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’LG엔솔 상장 D-1, 움츠러든 대형주 기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발 close 는 4.11%, SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 217,000 전일대비 15,000 등락률 -6.47% 거래량 591,618 전일가 232,000 2022.01.27 10:58 장중(20분지연) 관련기사 김준 SK이노 부회장 "배터리 사업 수익성 개선 이룰 것"(종합) 김준 SK이노 부회장 "친환경 에너지·소재 회사로서 본격 성과 원년"SK그룹, 친환경 신기술 개발 전담하는 대규모 연구 시설 만든다 close 은 6.68% 하락 중이다.

코스닥 시장에서도 2차전지 부품업체인 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 167,900 전일대비 22,700 등락률 -11.91% 거래량 744,616 전일가 190,600 2022.01.27 10:58 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발 close 가 10% 넘게 빠지고 있고, 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 264,600 전일대비 15,400 등락률 -5.50% 거래량 61,117 전일가 280,000 2022.01.27 10:58 장중(20분지연) 관련기사 "오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발 close 도 5% 이상 낙폭을 기록 중이다.

이날 상장한 LG엔솔은 시초가가 공모가(30만원) 대비 99% 오른 59만7000원에 형성되며 유가증권시장 시가총액 2위로 올라섰다. 하지만 장초반부터 외국인이 140만주 넘게 집중 매도하며 낙폭을 확대, 장 중 45만원까지 떨어졌다.

시장에선 LG엔솔 상장이 2차전지 제조회사의 재평가를 이끌어 낼 것이란 기대가 많았지만, 2차전지 대장주격인 LG엔솔이 첫 거래일부터 급락하며 관련주 주가를 끌어내린 것으로 보인다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr