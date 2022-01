롯데하이마트, 온·오프라인 ‘IT 대전’ 행사…“노트북 최대 20% 할인”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 다음달 신학기를 맞아 온·오프라인 ‘IT 대전 : 아카데미 페스티벌’을 진행한다고 27일 밝혔다.

전국 롯데하이마트 매장에서 인기 브랜드 신형 노트북 상품을 최대 20% 저렴한 가격에 선보인다. 3일엔 IT기기와 클라우드 서비스를 결합한 패키지 상품도 출시한다. 평소 IT기기를 이용할 때 저장공간이 부족했던 소비자를 위해 네이버 마이박스 이용권을 연계해 판매한다. 노트북, 태블릿PC와 함께 무선이어폰, 스마트워치 행사상품을 동시에 구매하면 최대 5만원 캐시백 혜택을 제공한다.

청소기, 공기청정기 등 인기 생활가전을 최대 25% 할인 판매한다. 행사상품을 구매하는 소비자에게는 홈케어서비스 할인 쿠폰도 증정한다. 홈케어서비스는 롯데하이마트 가전 클리닝 전문가인 CS마스터가 소비자 가정을 방문해 가전, 침구 등을 관리해주는 토탈 케어 서비스다. 매장에서 행사상품을 구매하고 이벤트에 응모하면 에어컨, 세탁기 등 인기 홈케어 서비스 5개 품목을 최대 50% 저렴하게 이용할 수 있다.

롯데하이마트온라인쇼핑몰에서는 모바일 애플리케이션(앱)에서 가전, 가구 행사모델을 2개 품목 이상 동시 구매하면 결제 금액에 따라 엘포인트(L.POINT)를 최대 100만점 적립해준다. 1일부터 3일까지 행사상품을 행사카드로 결제하면 최대 8%를 20만원까지 청구할인 해준다. 3일부터 9일까지는 IT기기 핫딜과 함께 최대 7%, 최대 5만원까지 할인해주는 빅하트 쿠폰팩도 한정수량으로 배포한다.

롯데하이마트 관계자는 “신학기와 재택근무 준비로 IT기기 구매를 고민하는 소비자들을 위해 다양한 행사와 이벤트로 구성된 아카데미 페스티벌을 진행한다”며 “전국 매장과 온라인쇼핑몰에서 다양한 행사상품을 살펴보고 풍성한 구매 혜택을 받으시길 바란다”고 말했다.

