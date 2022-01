민영화 20주년 KT&G…'젊은 DNA' 장착

KT&G, 민영화 20주년 맞아 '젊은 기업' 발돋움

MZ 세대 직원 참여하는 '상상주니어보드' 강화

청년 창업가 발굴·육성 위해 창업 지원도

연말까지 10억원 규모 사회공헌 사업도 진행

[아시아경제 송승윤 기자] 올해로 민영화 20주년을 맞은 KT&G가 이를 계기로 '젊은 DNA'를 장착한 글로벌 리딩 기업으로 거듭나겠다는 포부를 밝혔다.

KT&G는 지난 1998년 정부의 ‘공기업 민영화 계획’에 따라 1999년 10월 이전 사명인 한국담배인삼공사로 한국거래소에 상장됐다. 한국담배인삼공사는 정부지분 매각 이후 2002년 12월 사명을 KT&G로 변경하고 완전 민영화 체제에 돌입했다.

민영화와 함께 담배 제조 독점 체제가 폐지됐고, 본격적인 경쟁 체제가 도입됐다. 자생력 확보를 위해 자율적으로 노력할 수 있는 환경이 조성되자 KT&G는 글로벌 수준의 브랜드 개발을 위해 브랜드 매니저 제도를 도입하고 연구·개발(R&D)에 집중 투자해 ‘에쎄’와 ‘보헴’ 등 제품의 고유 특성을 살린 KT&G만의 브랜드를 구축했다.

KT&G는 외국산 담배의 공세를 이겨내며 2011년 59.6%, 2012년 62%, 2013년 61.7%, 2014년 62.3%로 시장 점유율 상승세를 이어갔다. 민영화 이후 국내 일반 궐련담배 점유율이 약 65%까지 증가하는 성과도 거뒀다.

해외에서도 상승세를 이어갔다. 오는 2025년까지 '글로벌 톱4 담배 기업'으로 성장하겠다는 비전을 선포한 KT&G는 중동 등 주력시장을 강화하고, 중남미와 아프리카 등 성장성이 높은 신흥 시장을 현지 맞춤형 제품으로 공략했다. 그 결과 담배 수출국이 2017년 50여 개국에서 현재 124개국으로 확대됐고, 2017년 출시된 궐련형 전자담배 '릴'도 지난해까지 22개국에 진출했다.

KT&G의 매출액은 2002년 2조 306억원에서 2020년 5조 3016억원으로 161% 증가했다. 영업이익도 같은 기간 5863억원에서 1조 3414억원으로 129%까지 뛰었다.

KT&G는 민영화 20주년을 맞아 '젊은 기업'을 목표로 이미지 변신을 꾀할 예정이다. 먼저 MZ세대 직원들이 CEO에게 직접 아이디어를 제언하는 ‘상상주니어보드’ 활동을 강화할 전망이다. KT&G는 지난해 5월 젊은 직원들의 의견을 경영 활동에 적극적으로 반영하고자 MZ세대 직원이 주축인 상상주니어보드를 출범했다.

청년창업 지원을 통해 민영화 20주년의 한 축인 청년과의 상생도 도모하고 있다. KT&G는 지난 2017년부터 예비 창업가를 발굴하고 육성하는 프로그램인 ‘상상스타트업캠프’를 운영하며 사회문제를 해결하고 청년 일자리도 창출하는 선순환 구조를 만들어 왔다. 2020년엔 창업가들이 성장하고 소통할 수 있도록 성수동 소셜벤처밸리에 128개 지정석과 24개의 독립 오피스를 갖춘 청년창업 전용공간 ‘상상플래닛’도 개관했다.

민영화 20주년을 기념하는 다양한 사회공헌 행사도 계획 중이다. KT&G는 자립준비청년에 후원금 2억 5000만원을 전달해 경제적 기반 마련과 정서적 안정을 도울 계획이다. 자립준비청년은 보호자 부재로 아동양육시설과 위탁가정 등에서 생활하다가 만 18세가 돼 시설 보호대상에서 제외된 청년을 뜻한다. 이 밖에도 연말까지 약 10억 원 규모의 민영화 20주년 기념 사회공헌 사업들을 순차적으로 진행한다.

KT&G 관계자는 "젊고 역동적인 DNA로 글로벌 시장을 리드하는 민영화 20주년 슬로건은 KT&G가 향후 20년 간 나아갈 기업의 청사진"이라며 "젊은 조직으로 체질 변화와 글로벌 역량 강화를 위해 노력을 게을리 하지 않을 것"이라고 말했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr