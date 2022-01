SK에코플랜트, 친환경 ESG 기업 '글로벌 공인' 받아

글로벌 ESG 평가기관 중 하나인 CDP로부터 ‘탄소경영 특별상’ 수상

[아시아경제 김민영 기자] SK에코플랜트는 지난 26일 CDP(탄소정보공개프로젝트) 한국위원회가 주관하는 ‘2021년 기후변화 대응 및 물 경영 우수기업’ 시상식에서 탄소경영 특별상을 수상했다고 27일 밝혔다.

SK에코플랜트는 기후변화 카테고리에서 비상장?자발적 부문에 참여해 비상장사 중 유일하게 리더십 등급(A, A-)인 A-등급을 획득하며 탄소경영 특별상을 수상했다. SK에코플랜트는 지난 2014년과 2018년에도 같은 상을 수상한 바 있다.

CDP는 기후변화, 물, 산림자원 등 환경 이슈와 관련된 경영정보를 분석해 매년 보고서를 발행하는 글로벌 프로젝트 명칭이자 영국에 소재한 비영리 환경단체다.

SK에코플랜트는 사명 변경 후 환경·신재생에너지 기업으로의 전환을 가속화하며 연료전지 및 수소 사업, 해상풍력 사업 등을 통한 사업으로 탄소중립(Net Zero) 실현에 앞장서고 있다. 지난해에는 이사회 산하에 ESG위원회를 신설해 기후변화에 대응하고 있다.

이성녀 SK에코플랜트 ESG추진 담당임원은 "이번 수상으로 SK에코플랜트가 그동안 꾸준히 실천해온 친환경 경영 성과를 인정받게 됐다"며 "앞으로 기후변화에 선도적으로 대응하는 아시아 대표 환경기업이 될 수 있도록 ESG 경영을 지속적으로 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

