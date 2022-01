메리츠증권, 지난해 영업이익 9489억…전년대비 14.6%↑

[아시아경제 이민지 기자] 메리츠증권 메리츠증권 008560 | 코스피 증권정보 현재가 6,440 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,490 2022.01.27 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"현대모비스, 수익성 개선 없는 외형성장 목표가 6%↓"메리츠증권, 오는 27일 기업설명회 개최증시한파에 얼어붙은 증권주...'메리츠'만 봄이네 close 은 지난해 영업이익은 9489억원을 기록해 전년대비 14.6% 증가했다고 27일 공시했다. 매출액은 40% 증가한 23조2473억원을 기록했고 순이익은 7829억원으로 38% 성장했다.

회사 측은 “파생상품거래이익과 수수료수익 증가에 따른 매출액이 증가했다”고 말했다.

