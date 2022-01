[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 더불어민주당 김원이 의원실 여직원이 보좌관으로부터 성폭행당했다고 고소해 경찰이 수사에 나섰다.

25일 전남 목포경찰서에 따르면 김원이 국회의원실 전 여직원은 보좌관 A씨로부터 성폭행을 당했다며 고소장을 최근 접수했다.

고소장에는 지난 2020년 4월과 7월 숙박업소 등에서 A씨에게 성폭행을 당했다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

A씨는 지난달 직권면직 당한 것으로 알려졌다.

경찰은 수사에 착수해 고소인 등을 불러 사실관계를 조사 중인 것으로 알려졌다.

