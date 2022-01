광진구, 아동전문 간병인 양성교육 위탁 협약 체결

광진구?건국대 미래지식교육원, 입원아동 돌봄 위한 전문간병인 양성교육 위탁 협약 체결...‘광진 50+ 상담센터’와 ‘아름다운가게’ 손잡고 기부캠페인

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 지난 20일 구청장실에서 건국대 미래지식교육원(원장 장성호)과 입원아동 돌봄을 위한 ‘아동전문 간병인 양성교육’ 위탁 협약을 체결했다.

이번 협약은 입원아동 돌봄 서비스를 위해 파견되는 아동전문 간병인을 양성하기 위해 체결된 것으로 광진구는 양성에 필요한 교육을 건국대 미래지식교육원에 위탁했다. 광진구는 아동전문 간병인이 입원아동 가정의 양육 부담 경감 및 양육친화적 사회환경 조성을 위해 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

올해 광진구에서 서울시 자치구 최초로 실시하는 ‘입원아동 돌봄지원’ 사업은 광진형 돌봄SOS 특화 사업 중 하나이다. 지역내 만 12세 이하 병원 입원 아동을 대상으로 하며, 파견된 아동전문 간병인이 아동을 위한 식사, 놀이 지원 등 단기 간병과 정서 지원 돌봄을 제공한다. 기준 중위소득 150% 이내 가구는 서비스의 전액을 지원 받으며, 신청은 관할 동 주민센터 내 돌봄SOS센터로 전화 또는 방문을 통해 가능하다.

아동전문 간병인 양성교육은 돌봄SOS센터 협약기관 소속 요양보호사 30인을 대상으로 진행되며, 25~26일 8시간 동안 실시된다. 이 시간 동안 요양보호사들은 ▲아동간병 필요성 ▲아동학대 예방 ▲아동 발달 이해 ▲아동 발달 단계에 따른 전문 케어 및 놀이 지원 등 기본소양과 아동간병 교육에 대해 자세히 배울 예정이다.

김선갑 광진구청장은 “서울시 자치구 최초로 시행하는 ‘입원아동 돌봄 서비스’의 핵심은 바로 아동전문 간병인”이라며 “교육을 통해 양성될 아동전문 간병인들이 가정 내 돌봄 사각지대를 해소하는 데에 큰 도움을 주기 바란다”고 말했다.

광진구(구청장 김선갑)는 지난 21일 광진 50플러스 상담센터 참여자가 만든 공예품 판매 수익금을 지역사회에 기부하는 ‘아름다운가게 일일가게’ 행사를 개최했다.

이 행사는 ‘광진 50플러스 상담센터’와 ‘아름다운가게 광진화양점’이 손잡고 진행한 기부 캠페인이다.

기부는 상담센터의 생활공예 프로그램 수강생들이 지난 2년간 직접 만들어 기증한 물품을 아름다운가게에서 판매, 수익금 전액을 지역사회에 후원하는 방식으로 진행됐다.

특히 이번 행사에서는 광진 50플러스 상담센터 전문상담사와 프로그램 참여자들이 직접 일일판매원으로 발 벗고 나서며 적극적인 기부활동을 벌여 눈길을 끌었다.

판매 수익금은 광진구 독거어르신 및 사회복지시설 후원 등 지역 내 어려운 이웃을 돕는 재원으로 활용될 예정이다.

김선갑 광진구청장은 “아름다운가게 일일가게 행사는 50플러스 세대의 재능기부를 통한 나눔 실천과 지역 주민들의 상생을 도모하는 의미가 있다”라며 “앞으로도 50플러스 세대의 활기찬 인생 2막을 위해 다양한 프로그램을 추진해 나갈 것”이라고 말했다.

이와 관련해 구는 만 50~64세 50플러스 세대를 위해 광진구청 민원복지동 2층에 50플러스 상담센터를 설치, 지난해 ▲인생재설계 상담 ▲생활 공예 프로그램 ▲5060 내일을 잡(JOB)자! ▲집수리 아카데미 ▲정리수납전문가 양성과정 ▲중장년 온라인 취업교육 등 다양한 생애 재설계 프로그램을 지원한 바 있다.

운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 광진구 주민 누구나 무료로 이용할 수 있다. 자세한 사항은 광진 50플러스 상담센터에서 안내받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr