완도교육지원청 ‘설맞이 전통시장 가는 날’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 완도교육지원청은 25일 설 명절을 맞아 완도 관내 농수산물의 구매를 독려하기 위한 ‘설 명절맞이 전통시장 가는 날’을 운영했다고 밝혔다.

이날 행사는 코로나19 장기화로 어려운 지역경제를 살리기 위해 교육지원청 전 직원이 온누리 상품권 및 완도사랑상품권 등 지역화폐를 활용해 완도읍 오일장과 수산시장 등 전통시장을 방문해 설 장보기에 동참했다.

직원들은 코로나19 지역 확산 예방을 위해 마스크를 착용하고 방역 수칙을 지키며 위축된 지역경제를 활성화하고, 대형유통점 확대로 인해 어려움을 겪는 지역 소상공인의 어려움을 함께 나눴다.

서장필 교육장은 “전통시장 가는 날 행사를 지속해서 이어나가 지역민의 경제에 조금이나마 보탬이 되기를 희망한다”며 “코로나19의 확산과 장기화로 힘든 시기에 전통시장에서 따뜻한 정을 나누고 지역사회와 상생·발전하는 문화가 정착되기를 바란다”고 말했다.

