[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 설 연휴를 맞아 이달 29일부터 다음 달 2일까지 5일간 수원팔달주차타워를 전면 무료 개방한다.

이번 무료개방은 코로나19 장기화에 따라 침체된 전통시장을 살리고, 제수용품 구매를 위해 못골시장 및 지동시장 등 인근 9개 시장을 찾는 방문객들의 편의를 위한 조치다.

GH는 침체된 전통시장 경제를 활성화하기 위해 올해 6월까지 주차요금을 1시간 무료 운영한다. 주차타워 내 상가 임대료도 30% 감면해 준다.

GH는 전통시장 주변 주차난 해소를 위해 2004년 200억원의 사업비를 투입해 수원팔달주차타워를 건립했다. 타워에는 주차서비스 품질 향상을 위해 지역화폐 리더기와 LED등이 설치됐다. 특히 코로나19 감염예방을 위한 안면인식 발열체크기도 도입해 운영 중이다.

