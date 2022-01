[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동명대학교 인권센터는 지난 21일 학생복지관 B110호실에서 이은교육과 인권 친화적 대학문화 조성과 인권·성인지 교육 지원연구발전 관련 교류 협약을 체결했다.

두 기관은 인권의식 함양 프로그램과 교육과정 개발교육지원, 인권문화의식 개선 등 사업을 추진한다.

이기환 인권센터장은 “대학생의 인권에 대한 관심과 의식 수준을 높이고자 교육과 홍보를 강화할 방침”이라고 말했다.

조수빈 대표이사는 “세대별 인권의 인식 변화와 함께 생활 인권을 추구하도록 모든 구성원과 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr