완주군의회 서남용 의원, 지방의정봉사상 수상

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군의회 서남용 의원(고산·비봉·운주·화산·동상·경천)이 전국시군자치구의회 의장협의회가 선정하는 ‘지방의정봉사상’을 수상했다.

서남용 의원은 재선 의원(7~8대)으로 완주군을 위해 농촌생활환경 개선과 농가의 소득증대 등에 많은 관심을 갖고 의정활동을 펼쳐오고 있다.

특히 8대 개원 이후 ‘완주군 고령친화도시 조성에 관한 조례안’등 총 35건의 조례를 제·개정했으며, 5분 자유발언 8회, 군정질문 2회, 건의·결의안 6회 등 다양한 의정활동을 펼쳐 온 공로가 인정받았다.

서 의원은 “고령화 시대에 노인들의 행복한 노후를 위한 대책 마련과 날로 어려워지는 농업환경 개선을 위해 의원으로써 당연한 일을 한 것 뿐”이라며 “고령화 시대에 농촌이 더 밝아지고 활력이 넘칠 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

