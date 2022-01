<전보>

▶편집국 정치사회부문 정치부 차장 배경환

▶편집국 정치사회부문 정치부 기자 이기민

▶편집국 정치사회부문 정치부 수습기자 권현지(가배치)

▶편집국 정치사회부문 사회부 기자 장세희

▶편집국 정치사회부문 사회부 기자 공병선

▶편집국 정치사회부문 사회부 수습기자 오규민(가배치)

▶편집국 정치사회부문 국제부 차장 김현정(베이징특파원내정)

▶편집국 정치사회부문 국제부 기자 정현진

▶편집국 정치사회부문 문화스포츠부 기자 김희윤

▶편집국 경제금융부문 경제부 차장 김혜원

▶편집국 경제금융부문 경제부 차장 서소정

▶편집국 경제금융부문 경제부 기자 이동우

▶편집국 경제금융부문 경제부 기자 문제원

▶편집국 경제금융부문 경제부 기자 이준형

▶편집국 경제금융부문 금융부 차장 송화정

▶편집국 경제금융부문 금융부 차장 심나영

▶편집국 경제금융부문 금융부 기자 이창환

▶편집국 경제금융부문 금융부 기자 유제훈

▶편집국 경제금융부문 금융부 기자 이민우

▶편집국 경제금융부문 금융부 기자 부애리

▶편집국 경제금융부문 증권부 기자 황윤주

▶편집국 경제금융부문 증권부 기자 권재희

▶편집국 경제금융부문 증권부 기자 이정윤

▶편집국 경제금융부문 증권부 수습기자 이명환(가배치)

▶편집국 경제금융부문 자본시장부 기자 박지환

▶편집국 경제금융부문 건설부동산부 수습기자 황서율(가배치)

▶편집국 산업부문 산업부 차장 박선미

▶편집국 산업부문 산업부 차장 성기호

▶편집국 산업부문 산업부 차장 오현길

▶편집국 산업부문 산업부 기자 유현석

▶편집국 산업부문 산업부 기자 김진호

▶편집국 산업부문 산업부 기자 정동훈

▶편집국 산업부문 산업부 기자 문채석

▶편집국 산업부문 바이오헬스부 차장 조인경

▶편집국 산업부문 바이오헬스부 기자 이관주

▶편집국 산업부문 바이오헬스부 기자 기하영

▶편집국 산업부문 바이오헬스부 기자 이춘희

▶편집국 산업부문 바이오헬스부 수습기자 김영원(가배치)

▶편집국 산업부문 IT과학부 차장 김봉수

▶편집국 산업부문 IT과학부 차장 임혜선

▶편집국 산업부문 IT과학부 기자 강나훔

▶편집국 산업부문 IT과학부 기자 차민영

▶편집국 산업부문 IT과학부 기자 이승진

▶편집국 산업부문 유통경제부 기자 송승윤

▶편집국 산업부문 유통경제부 기자 구은모

▶편집국 산업부문 유통경제부 기자 전진영

▶편집국 산업부문 중기벤처부 기자 최동현

▶편집국 산업부문 중기벤처부 수습기자 곽민재(가배치)

▶편집국 행정팀 차장 김흥순

▶편집국 차장 김효진

