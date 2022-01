한국철도, 개인정보 관리 3년 연속 ‘최고’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도(코레일)가 개인정보 관리에 우수성을 인정 받았다.

한국철도는 개인정보보호위원회 주관 ‘2021년 개인정보보호 관리 수준진단’에서 3년 연속 ‘양호’ 등급(최고등급)을 받았다고 25일 밝혔다.

개인정보보호 관리수준진단은 매년 중앙부처와 산하 공공기관 등 795개 기관을 대상으로 실시된다.

개인정보 관리체계 구축·보호대책 수립·침해사고 대책을 평가해 양호(90점), 보통(80점), 미흡(70점) 등으로 등급을 나누는 방식이다.

한국철도는 이 결과 13개 평가지표 중 12개 지표에서 만점을 받아 총점 99.5점(전년 대비 0.21점 상승)을 획득했다.

특히 열차이용객 정보 등 4200만건에 달하는 개인정보를 안전하게 관리했다는 평가를 받아 개인정보관리 능력에 우수성을 입증했다.

한국철도는 현재 개인정보 보호 강화를 위해 이상행위 감시 및 추적, 식별·대응이 가능한 ‘개인정보처리시스템 통합관리체계’를 구축하는 것을 계획하고 있기도 하다.

한국철도 원종철 미래전략실장은 “정보보안에 경각심을 갖고 임직원 모두가 노력한 결과 한국철도의 개인정보보호 관리 우수성이 대외적으로 입증됐다”며 “한국철도는 앞으로도 고객의 개인정보를 지키고 국민에게 신뢰받을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

