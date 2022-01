[아시아경제 박지환 기자] 오스템임플란트 오스템임플란트 048260 | 코스닥 증권정보 현재가 142,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 142,700 2022.01.25 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-24일거래소 "오스템임플란트 실질심사 대상 결정 다음 달 17일로 연기"오스템·신라젠 등 바이오주 퇴출 위기에 26만 개미 '발동동' close 는 지난 10일 횡령·배임 혐의 발생 공시 이후 수사기관이 압수한 금괴 855개(횡령금 약 681억원 규모)를 환부 받았다고 25일 공시했다.

회사 측은 "추후 횡령 금액 회수와 관련 확정되는 사실에 대해 적시에 공시할 예정"이라며 "횡령인은 현재 구속 수사 중으로, 횡령금 회수를 위해 필요한 모든 조치를 취하겠다"고 밝혔다.

